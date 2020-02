GT Sport FIA World Tour Sydney, due piloti italiani alla Nations Cup

Sono trascorsi poco più di tre mesi dalle finali mondiali a Monaco del FIA GT World Tour di Gran Turismo Sport e, questo weekend, arriverà puntuale il primo appuntamento della stagione 2020 nella città australiana di Sydney. Il format dell’evento non è cambiato e potremo assistere a due competizioni differenti come da tradizione: la Manufacturer Series e la Nations Cup. Dopo la gloriosa vittoria a Monaco di Mikail Hizal, grande assente dell’edizione 2020 per motivi personali, chi riuscirà ad imporsi sugli avversari e a guadagnarsi l’accesso alla finalissima?

Quest’anno il roster di piloti internazionali comprende sempre nomi altisonanti e, tra questi, spiccano due velocissimi simracers italiani: Salvatore Maraglino e Valerio Gallo. Presenti alle finali di Monaco 2019, a Sydney avranno sicuramente maggiori chance di mettersi in mostra, sperando di non incappare in sfortunati incidenti di percorso com’era accaduto nei precedenti appuntamenti. Oltre al tedesco Hizal saranno assenti Igor Fraga, il campione dell’edizione 2018 impegnato sul circuito di Manfield, ed il fulmine giapponese Ryota Kokubun.

Tra i favoriti invece non possiamo non menzionare l’australiano Cody Latkovski ed il giapponese Takuma Miyazono, rispettivamente secondo e terzo classificato alla finale di Monaco 2019. Per maggiori informazioni in merito ai piloti e alle presenze confermate vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Gran Turismo , dove potrete visionare l’elenco completo dei concorrenti che parteciperanno alle due competizioni.

Il tedesco Hizal, campione 2019, non parteciperà all’edizione 2020.

Orari, Streaming

Per una manifestazione Esport di tale importanza non può certo mancare una copertura live streaming di prim’ordine. Esattamente come è avvenuto nelle precedenti edizioni le dirette streaming saranno trasmesse sul canale YouTube ufficiale di Gran Turismo e sui diversi social; in cabina di commento per il pubblico italiano troveremo invece gli onnipresenti Emilio Cozzi ed Andrea Facchinetti.

Ecco gli orari per sintonizzarsi live:

Sabato 15 febbraio: 06:00 ora italiana – Manufacturer Series

Domenica 16 febbraio: 06:00 ora italiana – Nations Cup

Nuovi Contenuti?

Polyphony Digital ci ha abituati a rivelare diverse anteprime, suddivise tra nuove auto e nuovi circuiti, proprio in occasione degli eventi FIA World Tour e Sydney potrebbe riservarci qualche sorpresa inaspettata. Dopo il continuo e costante supporto da parte degli sviluppatori fin dal lancio di GT Sport, gennaio 2020 non ha visto un update dei contenuti e, anche per questo motivo, gli appassionati della serie confidano di assistere ad una preview delle prossime novità che arriveranno verso fine mese.

Infatti, dando uno sguardo al programma ufficiale , la seconda gara della Nations Cup presenta la scritta “da definirsi” mentre tutti gli altri appuntamenti sono già stati confermati con tutte le informazioni utili tra auto coinvolte e circuiti dove si gareggerà. Che sia un chiaro segnale dell’arrivo di nuove auto?

Al momento infatti mancano all’appello le già annunciate Mazda RX-Vision GT3, una Porsche Vision GT, la Lamborghini Vision GT e la Civic vincitrice del SEMA Award. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori news.