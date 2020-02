GT Sport, 3 nuove auto nell’aggiornamento di febbraio

Puntuale come sempre, Kazunori Yamauchi ha pubblicato su Twitter la foto teaser delle nuove auto che arriveranno nell’aggiornamento di febbraio di GT Sport. Dopo che nel mese di gennaio non erano stati rilasciati contenuti ritorna finalmente il supporto di Polyphony anche se, probabilmente, questa carenza di nuovi contenuti potrebbe significare che il nuovo capitolo di Gran Turismo sia in lavorazione a pieni regimi.

Le auto incluse nell’aggiornamento 1.55 sono le seguenti:

Aston Martin DB9R

Fiat 500

Nissan Silvia 180 SX

Update coming next week. This year's updates are modest in frequency and volume.

アップデートは来週来ます。今年のアップデートは頻度、量とも控えめ。⁰#GTSport pic.twitter.com/ziQkWdp460 — 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) February 23, 2020

Kazunori, l’ideatore e creatore della serie Gran Turismo, ha inoltre confermato i nostri sospetti sugli update in un commento su Twitter: “Gli aggiornamenti di quest’anno saranno modesti in frequenza e volume“.

Al momento mancano ancora all’appello la Lamborghini Vision GT, prevista per questa primavera, una nuova Mazda classe GT3 e altri due modelli esclusivi by Porsche. Considerando che il lancio di PlayStation 5 è previsto entro la fine dell’anno, crediamo fermamente che la maggior parte degli sforzi di Polyphony saranno concentrati sul nuovo titolo dedicato proprio alla console next gen.