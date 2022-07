Nel corso delle ultime ore è emerso un rumor che annunciava la presunta cancellazione di alcuni progetti in casa Rockstar Games, ovvero le remaster di GTA 4 e Red Dead Redemption. La voce di corridoio dava la colpa alla pessima ricezione da parte del pubblico di un’altra opera simile, ovvero le rimasterizzazioni dei primi tre capitoli in 3D della serie Grand Theft Auto. Insomma, per qualche critica (su un lavoro eseguito tra l’altro da un team di sviluppo esterno), la società più famosa al mondo avrebbe deciso di cancellare due progetti decisamente più grandi. Una follia di Twitter.

La verità è che molto probabilmente non c’è mai stato alcun piano di rimasterizzare i due giochi dell’epoca PS3 e Xbox 360. E se mai ci fosse, beh, almeno per ora un annuncio ufficiale ancora non è arrivato, ma difficilmente lo farà. Già, perché solamente i fan vorrebbero davvero stringere tra le mani il rifacimento di due giochi che sono entrati di diritto in svariate top 100 dei migliori titoli mai esistiti al mondo. La verità è che di GTA 4 e Red Dead Redemption in versione rimasterizzata non ne abbiamo bisogno. Al di là dei sogni, avete mai provato ad avviarli di recente? Se sì, allora sapete già la risposta. In caso contrario, fatelo. E scoprirete come entrambi i giochi sembrano davvero usciti pochi anni fa. Certo, il lato tecnico non sarà dei migliori, ma le storie di Bellic e Marston vanno oltre i semplici modelli poligonali e l’illuminazione.

Entrambi i giochi, fidatevi, sono ancora godibilissimi. Su PC poi, le mod di GTA 4 rendono il gioco di casa Rockstar Games ancora più bello rispetto alla versione originale. E sì, sicuramente ci saranno dei miglioramenti a livello di gameplay, ma allora dovremmo rimasterizzare praticamente tutte le librerie di PS3, Xbox 360, PS2 e Xbox. Un lavoro che non vale la pena fare, sia per gli alti costi, sia per il ritorno economico.

Le operazioni di remaster, per quanto invitanti possano sembrare, hanno un costo. E molto spesso non sono fatte per giochi che non ne hanno bisogno. Red Dead Redemption, GTA 4 e tanti altri giochi di quel periodo sono ancora perfettamente giocabili. E se Rockstar Games deciderà davvero di lavorare a progetti simili, non ci sarà bisogno di insider che tenteranno di anticipare un annuncio ufficiale. Ci penserà il team di sviluppo a renderlo realtà.