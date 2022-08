Riconosciuto universalmente come uno dei migliori giochi della serie, GTA 4 è ben lontano dal ricevere una vera e propria remaster o un vero e proprio remake. Nonostante i rumor e le voci di corridoio (mai verificate), dubitiamo fortemente che Rockstar Games possa davvero annunciare un rifacimento del gioco del 2008, specialmente nel momento in cui è impegnata nello sviluppo del prossimo capitolo. A darci però un’idea di come potrebbe essere un eventuale remake del gioco in Unreal Engine 5 ci hanno pensato i creatori di TeaserPlay, canale YouTube che si occupa proprio di svecchiare i giochi più vecchi e rivederli in chiave moderna.

Come di consueto in questi casi non ci troviamo davanti a una vera e propria build giocabile: GTA 4 in Unreal Engine 5 non esiste al momento, e quello che vi proponiamo oggi è il classico concept trailer, che sfrutta tutte le feature dell’ultimo motore di casa Epic Games per mostrarci come potrebbe apparire un determinato rifacimento. Liberty City sembra decisamente molto più viva e più realistica, complice anche l’implementazione di Lumen per il rendering.

Non si tratta della prima volta che TeaserPlay si occupa della serie di Grand Theft Auto. Già nel corso degli ultimi mesi, infatti, i ragazzi dietro il canale YouTube hanno lavorato ad alcuni concept trailer di GTA San Andreas e GTA Vice City. Potete dare uno sguardo a vedere al rifacimento di GTA 4 in Unreal Engine 5 grazie al video che trovate subito qui in basso.

Il remake di GTA 4, come già vi abbiamo accennato in apertura, difficilmente arriverà davvero su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Un rifacimento dei primi tre capitoli in 3D della serie è stato lanciato lo scorso anno, ma non tutto è andato per il verso giusto. Le tre versioni di GTA 3, San Andreas e Vice City sono state afflitte da diversi bug e glitch, che hanno reso l’operazione più che un omaggio un vero e proprio disastro per Rockstar Games e il team di sviluppo che ci ha lavorato.