GTA 4 raggiunge il fotorealismo, le immagini sono incredibili

Nonostante GTA 5 stia continuando a volare nelle classifiche dei videogiochi più giocati, sia su console che su PC, c’è una grandissima fetta di community che ha ancora piacere a tornare su GTA 4. Il titolo uscito originariamente nel 2008 è definito da molti come un cult del videogioco, e ancora oggi, soprattutto grazie ai modder, è ancora molto giocato. Proprio grazie a una delle più recenti mod, il titolo targato Rockstar Games sembra aver raggiunto il fotorealismo.

Grazie alla mod in questione, chiamata 4K2K Allaga Graphics Mod, i giocatori potranno vivere l’esperienza di GTA 4 da una prospettiva completamente nuova. La città di Liberty City ora presenta delle texture in alta definizione completamente riviste e migliorate. Questo permette, guardandosi intorno per le strade della città, di notare edifici ancora più definiti ma non solo, anche i personaggi appaiono più realistici che mai con questa mod.

Al momento, il creatore di questa mod ha pubblicato un primo pacchetto, che potete scaricare ed installare comodamente da NexusMod a questo indirizzo, e ha già promesso di rimettersi al lavoro per completare la sua opera man mano su tutti gli edifici di Liberty City. Oltre a migliorare nettamente il paesaggio di GTA 4, l’ideatore ha già confermato che il suo prossimo passo sarà quello di migliorare ulteriormente i personaggi nel gioco e gli effetti visivi.

Il continuo affetto che la community dimostra verso GTA 4 sta facendo partorire una serie di mod che rendono il gioco visivamente più moderno. Il tutto quando una grandissima fetta di appassionati è ancora volenterosa di passare del tempo nel capitolo più recente della saga, ovvero GTA 5, aspettando di conoscere dove Rockstar Games ci porterà con il sesto attesissimo capitolo di Grand Theft Auto.