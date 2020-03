GTA 4 Complete Edition disponibile su Steam e Rockstar Games Launcher

Grand Theft Auto è una delle saghe preferite dai videogiocatori e a ben vedere. Negli ultimi anni GTA 5 è diventato uno dei videogame più vendite di sempre, dominando le classifiche mese dopo mese, senza rallentare a causa di altre grandi uscite. GTA 6, per quanto non sia ancora stato annunciato, è spesso al centro delle discussioni degli appassionati, grazie a rumor e leak di varia natura. Ora, però, abbiamo modo di parlare anche di GTA 4 Complete Edition.

GTA 4 Complete Edition è ora disponibile all’acquisto tramite Rockstar Games Launcher e Steam, la piattaforma di Valve. Se siete già possessori di Grand Theft Auto 4 o Grand Theft Auto Episodes from Liberty City su Steam, inoltre, la vostra versione sarà automaticamente aggiornata a GTA 4 Complete Edition.

GTA 4 Complete Edition include sia il gioco principale che il suddetto Episodes from Liberty City. Questa nuova versione costa 19.99 euro su Steam. Rockstar Games ci informa inoltre che con questo update non è più necessario più necessario attivare Games for Windows Live per poter avviare il gioco.

Non si tratta certo del gioco più atteso del momento e, sopratutto, non dispone di una modalità online (GTA Online continua ha ottenere un grande successo), ma gli appassionati potranno sfruttare l’occasione per recuperare un ottimo capitolo della saga in attesa dell’uscita di GTA 6. Diteci, cosa ne pensate di questa nuova versione? Ripercorrete le strade di Liberty City dopo molti anni, oppure non le avete mai veramente abbandonate? Diteci qual è il vostro capitolo preferito tramite la sezione commenti.