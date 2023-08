Ogni tanto ci chiediamo, “ma perché Rockstar Games non velocizza i lavori su GTA 6? Dopotutto sono 10 anni che attendiamo un nuovo capitolo”. A venire in soccorso dei nostri quesiti ci pensano i risultati finanziari di Take-Two, l’azienda publisher di Rockstar che ha comunicato di aver venduto ben 185 milioni di copie di GTA 5.

Take-Two FY24 Q1 Earnings

Revenue: $1.28B +16.5% YoY

Net Loss: $206m ($104m Net Loss in FY23 Q1)

– Net revenue from recurrent spending grew 29% YoY and accounted for 83% of total revenue

– Reiterated forecasted FY24 net bookings of $5.45-$5.55B

– 52 games planned through FY26 pic.twitter.com/9WYJQZQL4s

— MauroNL (@MauroNL3) August 8, 2023