GTA 5: atteso un nuovo annuncio allo State of Play di domani?

Nella giornata di ieri Sony ha presentato il nuovo State of Play che si terrà nella serata di domani, precisamente alle ore 23:00 (orario italiano). Già da oggi molti si stanno chiedendo cosa verrà mostrato dall’azienda nipponica, inutile negare che tutti si aspettano un reveal trailer di God of War 2 oppure qualcosa relativo al sequel Horizon Zero Dawn. Secondo l’insider Okami sicuramente vedremo GTA 5 Enhanced Edition, una versione migliorata next gen del capolavoro Rockstar Games rilasciato nel lontano 2013.

Ovviamente si tratta di una mera speculazione, anche se Okami è famoso per rivelazioni di questo tipo e molte volte ci ha preso anche, in ogni caso vi invitiamo a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze. Non è ancora chiaro di che cosa potrebbe trattarsi, ma è possibile che si parli di una riedizione con altrettanti miglioramenti dell’originale, con magari l’utilizzo del motore grafico RAGE usato con Red Dead Redemption 2. Nonostante l’annuncio possa non far felici alcuni, c’è comunque da considerare che a distanza di sette anni GTA 5 è ancora oggi uno dei titoli più giocati di sempre, specialmente su PC.

Abbiamo visto come GTA Online è pronto ad approdare su PS5 e Xbox Series X|S come titolo stand alone, quindi non è da escludere che il quinto capitolo possa tornare a farsi vedere durante lo State of Play di domani. Insomma, ad oggi non abbiamo idea di che cosa Sony farà vedere, la gente sta continuando a speculare ma sembrerebbe che uno dei grossi titoli sia proprio GTA 5, vedremo quindi durante l’evento se Okami ci avrà preso di nuovo.

GTA 5 Enhanced Edition should be at tomorrow's #StateofPlay. pic.twitter.com/i3AicCl0fQ — Okami (@Okami13_) February 24, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che uno dei grossi giochi che verranno mostrati sia proprio GTA 5? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire tutte le novità ed informazioni riguardanti lo State of Play in programma domani sera.