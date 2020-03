GTA 5: ragazzino di 11 anni trovato alla guida di un auto, ecco cos’è successo

Grand Theft Auto, ma soprattutto GTA 5, nonostante sia un titolo sviluppato per persone mature, viene comunque giocato anche da ragazzini o addirittura bambini. Ovviamente non vogliamo dare la colpa a questo tipo di utenza, anche perché gli adulti dovrebbero rispettare e conoscere le regole del Pan European Game Information (meglio conosciuto come PEGI). Probabilmente il parente del ragazzino di 11 anni che è stato trovato alla guida di un auto all’inizio di questo mese a Lancaster.

Il curioso episodio è stato raccontato proprio dalla polizia locale inglese in un post rilasciato sul loro profilo ufficiale di Twitter che ovviamente non ha perso l’occasione di ironizzare sulla situazione. A quanto pare il parente del ragazzino era stufo di vedere suo nipote stare davanti alla PlayStation a giocare a GTA 5 e quindi ha avuto la brillante idea di fargli guidare un’auto reale. Appena i due sono giunti in un parcheggio, l’adulto ha quindi lasciato le chiavi al bambino per fargli fare un po’ di pratica. Peccato che nel Regno Unito sia illegale fare guidare un auto ad un bambino al di sotto dei 15 anni e 9 mesi di età senza licenza provvisoria. Ed indovinate un po? Ovviamente l’undicenne non l’aveva.

The driver of this car was 11 years old… (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool… The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG — Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) March 1, 2020

Quindi il ragazzino è stato beccato dalla polizia mentre era al volante di una Vauxhall Astra, con tutti i problemi citati poco fa. Al parente del giovane, invece, è stata inflitta invece una multa per disturbo del traffico. Una disavventura che il ragazzino si ricorderà per tutta la vita. Ci chiediamo come possa, seppur in un parcheggio, un adulto obbligare un bambino a guidare una macchina come rimedio allo stare troppe ore davanti a GTA 5. Siamo davvero sicuri che era l’unico modo possibile? Sicuramente anche l’adulto, pagando la multa, si ricorderà di questa situazione provocata da lui.

Cosa ne pensate di questa notizia? Secondo voi il parente poteva trovare un’altra alternativa alle troppe ore davanti a GTA 5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Rockstar Games.