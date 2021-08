GTA 5, COD e FIFA: i guadagni giornalieri sono impressionanti

Con gli ultimi dati pubblicati direttamente da Take-Two durante la riunione con i propri azionisti, abbiamo scoperto quanto GTA 5 abbia ancora un forte peso all’interno della compagnia americana e anche sul mercato videoludico. Rockstar Games ha colpito nel segno nel miglior modo possibile, andando a proporre un gioco che si aggiorna costantemente e che continua a proporre ai propri appassionati tutta una serie di contenuti anche a pagamento, i quali creano un guadagno a dir poco da capogiro.

Oggi, come fa notare il sito NetBet, riusciamo a scoprire qualche informazione in più riguardo agli introiti che GTA e tutte le più popolari produzioni videoludiche tripla A fanno guadagnare alle proprie compagnie ogni giorno e addirittura ogni minuto. GTA 5 ha generato 911 milioni di entrate durante il 2020. Una cifra impressionante di per sé che supera i guadagni fatti nel 2019 del 53,11%.

La cosa ancor più incredibile, la troviamo nel momento in cui andiamo a vedere quanto GTA 5 guadagna al giorno e al minuto. Si tratta, nuovamente, di cifre impressionanti che coincidono in poco meno di 2,5 milioni di Dollari al giorno e 1733 Dollari al minuto. Cifre che testimoniano come, ancora oggi, dopo otto anni dal lancio originale, l’ultimo capitolo della saga open world di Rockstar è ancora uno dei giochi più giocati e remunerativi al mondo.

GTA 5 non è affatto l’unico gioco a fruttare guadagni da capogiro alle proprie compagnie e software house. Come vediamo nel sito NetBet, troviamo praticamente tutti i più importanti tripla A sul mercato che vanno da FIFA 21, con circa 20 mila Dollari al minuto, o Call of Duty Modern Warfare che frutta ancora la bellezza di circa 120 mila Dollari al minuto.