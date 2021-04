GTA 5 con ray tracing e 4K: mod lo rende un gioiello di grafica

GTA 5, a distanza di quasi otto anni dalla sua uscita, continua ancora a stregare l’utenza; merito anche del suo ricco comparto multiplayer. Digital Dreams, ha pubblicato un nuovo video in cui mostra Grand Theft Auto 5 con l’Ultimate Mod: una patch davvero succulenta, che mostra l’originale opera di Rockstar Games sotto una nuova, luccicante veste grafica. In particolare, la mod porta la risoluzione del titolo ai 4K, ma aggiungendo un ulteriore sfizio, ovvero il ray tracing. Senza indugiare troppo, esaminiamo assieme le migliorie grafiche apportate al quinto capitolo della saga di Grand Theft Auto!

Purtroppo, la mod non sarà disponibile per tutti gli utenti, in quanto non esiste ancora una versione pubblica della stessa. L’unico modo per ottenerla, è quello di iscriversi al Patreon del creator. Detto ciò, per testare Ultimate Mod, Digital Dreams ha avviato il gioco con impostazioni ‘ultra realistic’, con tutte le migliorie della patch, ovvero effetti di illuminazione globale ENB e ray tracing. L’implementazione di quest’ultimo, avviene tramite Reshade, quindi non si tratterà di veri e propri effetti ray tracing nativi.

Ciononostante, l’effetto visivo ottenuto è davvero fenomenale! Potrete visualizzare i risultati ottenuti dall’implementazione dell’Ultimate Mod grazie al video sottostante. Noi, come sempre, vi invitiamo a restare aggiornati con noi di Game Division, per futuri aggiornamenti riguardo l’iconica saga criminale targata Rockstar Games! Inoltre, potrete leggere ciò che (non) sappiamo su GTA 6 tramite il nostro articolo dedicato: cliccate qui per leggerlo.

Stando alle parole di un noto analista (restando sul tema GTA 6), un trailer d’annuncio sarebbe vicino al rilascio. Ma il periodo di lancio dell’attesissimo gioco, non sarebbe proprio dietro l’angolo. Per approfondire ulteriormente la notizia, cliccate qui.