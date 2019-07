GTA 5: un DLC single player a tema zombie era nei piani di Rockstar

GTA 5 avrebbe potuto contare su un'espansione a tema zombie: i piani di Rockstar però sono cambiati in corso d'opera per favorire GTA Online.

Supportare un gioco sul lungo termine è lo standard con le grandi produzioni moderne: non si pubblica un gioco solo per abbandonarlo poco dopo, ma si lavora costantemente per aggiungere contenuto e mantenere il giocatore attivo sulla propria opera. Lo si può fare in molti modi: il più comune, oggigiorno, è con l’online, ma anche le espansioni single player sono una soluzione valida. Ricordiamo ad esempio il caso di GTA IV, il quale ha proposto due apprezzatissimi DLC (Lost & Damned e The Ballad of Gay Tony). Purtroppo, Rockstar non ha voluto continuare con questo approccio con GTA 5.

Pare però che, secondo quanto segnalato da Eurogamer.net, la società aveva in programma di realizzare dei DLC per GTA 5. L’informazione arriva da una serie di dataminer che negli anni hanno indagato sul gioco e raccolto varie informazioni tramite i rimasugli di programmazione rimasti nelle linee di codice. Questi dati hanno fatto pensare che Rockstar volesse rielaborare la mappa (anche all’80% o più) per proporre vari DLC legati a tematiche differenti. Ad esempio, uno sarebbe stato a tema apocalisse zombie, mentre una espansione avrebbe puntato tutto sui colpi in stile Ocean’s Eleven: quest’ultima idea, poi, è stata trasformata nelle Rapine di GTA Online.

Pare infatti che molto di quello inizialmente immaginato per il single player, sia stato eliminato e riutilizzato per creare nuovi contenuti nel multigiocatore. GTA Online è infatti divenuto rapidamente la priorità per Rockstar che, pur faticando nel primo periodo, è riuscita a creare un gioco di enorme successo ancora oggi attivo, sei anni dopo l’uscita.

A questo punto pare impossibile che gli sviluppatori propongano un’espansione single player per GTA 5. Viene anche da domandarsi se lo stesso procedimento sarà mantenuto con Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online. Il primo Red Dead Redemption ha ottenuto un DLC a tema zombie, ma a più di otto mesi dall’uscita del gioco non abbiamo informazioni su un’espansione per RDR 2. Diteci, a voi piacerebbe?