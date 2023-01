Dopo le molteplici classifiche di fine/inizio anno e le premiazioni, anche Sony ha voluto pubblicare in queste ore una classifica che ci permette di scoprire quali sono stati i giochi più scaricati del 2022 sulle piattaforme PlayStation. L’anno trascorso è stato ricco di una sequela di grandissime esperienze videoludiche, ma in questa classifica c’è anche spazio per titoli più datati. Tra questi ultimi, spicca anche GTA 5; gioco che è sulla cresta dell’onda ormai quasi da ben dieci anni dalla sua uscita originale.

Le classifiche pubblicate da Sony in queste ore sono visionabili comodamente a questo post sul PlayStation Blog, e prendono in esame tutti quelli che sono stati i giochi più scaricati su PS5, PS5 e PSVR. Per il mercato europeo la top 3 dei titoli più scaricati su PS5 è composta da: FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare 2 e l’esclusiva God of War Ragnarok. Il sempreverde GTA 5, invece, si trova alla quinta posizione dopo l’apprezzatissimo Elden Ring.

Situazione ben diversa su PlayStation 4, dove il quinto capitolo della serie di Grand Theft Auto è riuscito ad arrivare fino alla seconda posizione. In questo caso GTA 5 si è posizionato una posizione sotto FIFA 23 e una posizione sopra Call of Duty Modern Warfare 2. Questi risultati sottolineano ancora una volta quanto il quinto GTA sia uno dei giochi più scaricati di sempre, e anche oggi, dopo quasi dieci anni dal suo lancio, ha una community folta è costantemente in crescita.

Vediamo nel dettaglio le top 10 dei giochi più scaricati in Europa su PS5, PS4 e PSVR:

PS5

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 God of War Ragnarok Elden Ring Grand Theft Auto V Gran Turismo 7 Cyberpunk 2077 Horizon Forbidden West LEGO Star Wars The Skywalker Saga Dying Light 2

PS4

FIFA 23 Grand Theft Auto V Call of Duty Modern Warfare 2 Minecraft FIFA 22 Red Dead Redemption 2 Among Us The Last of Us Parte 2 Elden Ring The Forest

PSVR