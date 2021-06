GTA 5 e FIFA 21 battuti di nuovo, questa volta da un titolo sportivo

Come ogni settimana ci ritroviamo a svelarvi e commentare assieme la top 3 dei giochi più venduti in Italia. Strano ma vero, ma anche il Bel paese sa sbalordire rivelando delle sorprese davvero inusuali. Proprio settimana scorsa, ad esempio, il titolo più venduto è stato Miitopia, uno dei più curiosi e simpatici del mese di maggio senza ombra di dubbio in esclusiva per Nintendo Switch, la quale ha battuto i due mostri sacri GTA 5 e FIFA 21.

Proprio poche ore fa IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) ha pubblicato la classifica della settimana che va dal 31 maggio fino al 6 giugno. Anche in questo caso le sorprese non mancano con Miitopia che perde clamorosamente nel giro di pochi giorni la medaglia d’oro. GTA 5 e FIFA 21 sembrano ormai essere incollati rispettivamente al secondo e terzo posto da ormai diversi mesi. Al gradino più alto, quindi, NBA 2K21, il noto titolo sportivo che ha certamente fatto parlare di sé in questi mesi, sia in positivo che in negativo.

Questo per quanto riguarda la situazione all’interno della classifica generale, anche se passando a quella relativa alle vendite sui giochi per console il tutto resta esattamente uguale. classifica completamente diversa invece per quanto riguarda quella PC. In questo caso troviamo Ghosts ‘n Goblins Resurrection al terzo posto, al secondo invece Total War: Warhammer 2, mentre al gradino più alto Football Manager 2021, testimoniando come questo titolo riesca ancora a far impazzire gli appassionati di calcio, paradossalmente più di FIFA 21 (almeno per gli utenti PC).

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 22 | 31 maggio – 6 giugno 2021 pic.twitter.com/pu1kzbNkXD — IIDEA (@IIDEAssociation) June 14, 2021

Cosa ne pensate di queste classifiche? Siete soddisfatti? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire più dettagli e curiosità in merito ai titoli più giocati dagli italiani.