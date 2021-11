GTA 5 e Fortnite sconfitti! Genshin Impact ha guadagnato molto di più

GTA 5 e Fortnite sono una coppia di titoli che nelle ultime generazioni videoludiche hanno portato nelle proprie casse dei guadagnai a dir poco fuori di testa. Oggi però i due colossi dell’intrattenimento sono stati superati da Genshin Impact, un vero e proprio fenomeno che in un solo anno ha macinato grandi cifre.

Il free-to-play fantasy di miHoYo ha da poco compiuto un anno, dimostrando come nei precedenti 12 mesi il titolo abbia preso di forza la sua posizione all’interno del settore. I risultati ottenuti dal fenomeno sono stati proposti su ResetEra tramite una tabella, e ci mostrano come il gioco con elementi gacha sia riuscito a lasciare alle sue spalle due giganti come GTA 5 e Fortnite.

Stando alla tabella Genshin Impact avrebbe guadagnato la bellezza di 3,7 miliardi di Dollari, tutto questo solamente nel suo primo anno di vita. Alle sue spalle si trova Fortnite con 2.8 miliardi e l’ancora redditizio GTA 5 con i suoi 2 miliardi.

Sicuramente il fenomeno Genshin Impact si è ridimensionato rispetto ai primi mesi di vita del free-to-play, ma senza dubbio c’è una grossa fetta di community che si è affezionata al titolo e sta portando in alto i guadagni del titolo gratuito.