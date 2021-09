GTA 5 è più forte di Spider-Man, battuta l’esclusiva PlayStation

Essendo ormai entrati nel vivo di settembre 2021, abbiamo già avuto l’occasione di assaporare alcuni dei primi grandi e attesi titoli di questa nuova stagione videoludica. D’ora in poi le uscite saranno sempre più calde e ci accompagneranno in questi primi mesi autunnali dell’anno. Aspettando i grandi titoli in arrivo, IIDEA ci permette di dare uno sguardo dettagliato sull’andamento delle vendite videoludiche in Italia, confermandoci per l’ennesima settimana come nella nostra penisola GTA 5 sia ormai imbattibile.

Già settimana scorsa il noto free roaming targato Rockstar Games aveva battuto tutti sia nella classifica generale dei giochi più venduti in Italia che in quella dedicata solamente ai titoli per console. Nuovamente GTA 5 si ritrova ad essere sul gradino più alto del podio, con questa settimana che ha lasciato le medaglie d’argento e di bronzo rispettivamente a titoli come F1 2021 e l’esclusiva Sony Marvel’s Spider-Man.

Come accade di frequente anche questa volta la classifica dei giochi più venduti su console equivale a quella generale, con i tre giochi più venduti che sono tutti per piattaforma PlayStation 4. A cambiare le carte in tavola è nuovamente la classifica che rappresenta i giochi più venduti su PC. Al terzo posto troviamo A Total War Saga:Troy, al secondo Sid Meier’s Civilization VI e in cima al podio il più recente Humankind.

Week 35 | 30 agosto – 5 settembre 2021



Come al solito la classifica stilata da IIDEA, va a rappresentare i dati combinati sia delle edizioni fisiche che quelle digitali. Di sicuro dopo l’annuncio di Spider-Man 2, in arrivo nel 2023, i giocatori italiani si sono riversati nei negozi fisici e digitali per recuperare il primo titolo della nuova saga videoludica sull’arrampicamuri, ma questo sforzo non è bastato per andare a scalfire uno dei giochi più venduti non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, ovvero GTA 5.