GTA 5: finisce il gioco senza subire danni rendendo possibile l’impossibile

Nella giornata di ieri Rockstar Games ha svelato la data di uscita delle versioni next gen di GTA 5 in arrivo rispettivamente il prossimo 11 novembre. Nonostante si sappia ben poco, è importante sottolineare quello detto dal CEO della compagnia madre di Rockstar games, vale a dire che non si tratta di una semplice remaster. Possiamo quindi immaginare che, con l’uso del motore grafico utilizzato con Red Dead Redemption 2 questa possa essere in qualche modo definita “la seconda venuta del quinto capitolo Rockstar”? Ad oggi non abbiamo informazioni necessarie per sbilanciarci, è probabile che vedremo qualcosa nei prossimi mesi, magari proprio durante l’E3 2021.

In attesa di quel giorno vi abbiamo sempre ribadito quanto GTA 5, anche a distanza di ben otto anni dalla sua uscita, sia ancora oggi uno dei titoli più giocati di sempre. Sembra che in questi giorni un utente si sia cimentato in una sfida alquanto folle rendendo possibile l’impossibile.

UnNamedD, questo il nickname dell’appassionato, avrebbe terminato la campagna principale di GTA 5 senza subire alcun danno in un tempo record oltretutto, circa 9 ore. L’utente ha effettuato 48 tentativi per completarlo, testimoniando il tutto con tre parti pubblicate su YouTube. Per non lasciare alcun dubbio, ha installato una speciale mod che porta la vita di ogni personaggio a 1, avendo ancora più ansia mentre si gioca

Il traguardo, in ogni caso, è stato raggiunto con successo. UnNamedD si aggiunge a quella schiera di utenti che hanno svolto delle sfide improponibili. Nonostante quest’ultima sulla carta possa risultare quantomeno semplice, è giusto precisare come ogni cosa in GTA 5 possa farti subire danni, anche l’intelligenza artificiale dei pedoni. Cosa ne pensate di questa sfida? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto. Vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutte le novità e curiosità in campo videoludico.