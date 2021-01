GTA 5: Franklin e Lamar ricreano un meme iconico nella vita reale

Quando è stato pubblicato, nel 2013, GTA 5 è diventato da subito un vero e proprio fenomeno del web, grazie ai numerosissimi riferimenti culturali e alla sua capacità di rappresentare alla perfezione uno spaccato della società americana, con tutti i suoi stereotipi e i suoi personaggi eccentrici. Questa nomea è stata fin da subito condivisa con entusiasmo dagli attori che interpretavano i protagonisti: Steven Ogg, voce di Trevor, si è divertito spesso a rompere la quarta parete e a reinterpretare diversi sketch del suo personaggio, anche grazie alla somiglianza fisica. Sette anni dopo, il fenomeno non si è affatto fermato, anzi, è stato reso “semi-ufficiale” dal canale YouTube PlayStation Haven, che ha deciso di produrre un vero e proprio “corto” contenente varie reinterpretazioni “reali” dei momenti più iconici del gioco, con il beneplacito di Sony e Rockstar Games.

Il video, come potete vedere voi stessi in basso, è attualmente disponibile come Première e sarà visibile fra circa due settimane, il 29 gennaio, ma gli autori ne hanno intanto condiviso una piccola anticipazione, che vede la partecipazione di Shawn Fonteno e Slink Johnson, rispettivamente interpreti di Franklin e Lamar in GTA 5. In un dialogo fra i due, il “yee yee ass haircut” pronunciato da quest’ultimo è diventato nel tempo un vero e proprio meme di internet, volto ad intendere un’espressione di disapprovazione e fastidio.

GTA 5 Michael Franklin

La voice line, in particolare, è tornata particolarmente in auge lo scorso anno, utilizzata in numerosissime parodie con i personaggi più disparati, fra cui Spongebob, Harry Potter e Darth Vader. Per questo motivo, nel momento di massima popolarità del meme, i due attori hanno deciso di ricreare la scena davanti a una villetta dei sobborghi di Los Angeles, molto simile alla casa della zia di Franklin, dove hanno luogo i loro primi incontri in GTA 5.

La sequenza, che dura poco più di 30 secondi, ha già raggiunto e superato i 2,7 milioni di visualizzazioni su YouTube in 24 ore, a conferma che il meme “yee yee ass” è uno fra i più popolari sul web al momento (tanto da avere una propria pagina su Know Your Meme e addirittura una definizione ufficiale su Urban Dictionary). Lo sketch comico, come dicevamo, serve invece da anticipazione per il video di prossima uscita, che vedrà la partecipazione di Slink Johnson (Lamar) e sarà ddedicato ai confronti fra il quinto capitolo di Grand Theft Auto e la vita reale.