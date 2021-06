GTA 5: Godzilla devasta Los Santos in questa mod

Arriva una nuova minaccia a Los Santos: il temibile e gigantesco Godzilla! Il dinosauro atomico, apparso per la prima volta nell’omonimo film del 1954, diretto da Ishirō Honda, sbarca su GTA 5 grazie ad una mod. Potrete distruggere la città e le sue periferie non solo utilizzando la massa mastodontica del mostro, ma anche il leggendario raggio atomico: l’arma più famosa del dinosauro, prodotta da una reazione nucleare innescata nella ghiandola. Senza indugiare in ulteriori e futili chiacchiere, analizziamo nel dettaglio questa mostruosa aggiunta!

Purtroppo, non aspettatevi una distruzione procedurale della mappa, con palazzi crollanti e strade segnate dal passaggio di Godzilla: la mod aggiunge soltanto la possibilità di poterlo utilizzare, ma senza modificare la reazione ambientale. Insomma, sembrerà di pattinare sopra Los Santos. Ad aggiungere un po’ di pepe è il sopracitato raggio atomico, capace di distruggere veicoli e bruciare persone grazie alla sua potenza devastante. Infatti, per chi non lo sapesse, il mostro altro non è che un dinosauro marino superstite, risvegliato e potenziato da radiazioni nucleari.

C’è da specificare che la mod per GTA 5 di JulioNIB è ancora in via di sviluppo, quindi potrebbe presentare migliorie impattanti nel corso dei mesi, presentando, magari, una fisica decisamente migliore rispetto a quella attuale. Nel video in calce alla news (in cui troverete, tra l’altro, tutti i dettagli della mod) è possibile farsi un’idea su quanto realizzato dal creator.

