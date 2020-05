GTA 5 sarà il nuovo gioco gratis su Epic Games Store?

Come vi avevamo già accennato lo scorso giovedì, Epic Games non ha ancora annunciato quale sarà il prossimo gioco gratuito riscattabile sulla propria piattaforma PC Epic Games Store. Se si accede alla schermata dei titoli in regalo infatti, al momento è possibile ancora ottenere Death Coming, mentre per quanto riguardo il titolo successivo c’è ancora un alone di mistero. Stando a un recentissimo rumor però, il gioco gratuito che verrà svelato domani sera non sarà altro che GTA 5.

A sostegno di questo rumor è stato pubblicato un articolo dalla redazione di Gamepressure, la quale dichiara che Epic Game Store permetterà di riscattare in forma gratuita GTA 5 Premium Edition. Questa verione del popolare titolo di Rockstar Games, si prefigge il compito di proporre ai giocatori sia la campagna in modalità singolo che l’esperienza multiplayer GTA Online.

Se il rumor dovesse venire confermato in via ufficiale, dalla giornata di domani 14 maggio fino giovedì prossimo, tutti gli utenti con un account Epic Game Store potranno aggiungere alla propria ludoteca virtuale uno dei titoli più giocati dell’intera generazione videoludica attuale, sia nella sua versione single player che nello sconfinato mondo di GTA Online.

Vi ricordiamo che i giochi gratuiti ottenibili grazie all’Epic Games Store si aggiornano ogni giovedì sera alle ore 18:00. Aspettamdo di scorpire se sarà veramente GTA 5 il prossimo titolo proposto dai creatori di Fortnite, potete ancora fare costro il coloratissimo Death Coming. Cosa ne pensate di questo rumor? Vi aspettate veramente che il quinto capitolo della saga Rockstar possa venire regalato da Epic?