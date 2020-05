GTA 5 gratis su PC: ecco il link download per l’Epic Games Store

I rumor lo avevano predetto e il tweet rapidamente (ma non abbastanza) cancellato lo aveva praticamente confermato, ma solo ora abbiamo l’ufficialità: GTA 5 è gratis su PC grazie all’Epic Games Store. Il gioco di Rockstar Games è quindi ora disponibile per tutti a costo zero: come per ogni altri titolo proposto dal negozio digitale dei creatori di Fortnite, GTA 5 sarà vostro per sempre una volta reclamato. Ovviamente avete un tempo limitato per ottenere il gioco gratis e farlo vostro: dovete farlo entro il 21 maggio 2020.

GTA 5 è il più recente capitolo dell’amata saga sandbox di Rockstar Games. Il gioco include una campagna single player che ci metterà nei panni di tre personaggi differenti e la modalità multigiocatore GTA Online, regolarmente supportata e aggiornata nel corso degli anni. L’opera di Rockstar Games ha venduto 120 milioni di copie in tutto il mondo, senza segnalare alcun calo, anzi vendendo nel 2019 ancora di più rispetto agli anni precedenti. GTA 5 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360.

Se volete reclamare GTA 5 gratis e renderlo vostro per sempre, non dovete far altro che seguire il seguente link download dell’Epic Games Store:

Link per il download dall’Epic Games Store (attualmente non è possibile raggiungere il sito, probabilmente per i troppi accessi, vi aggiorneremo quando funzionerà nuovamente)

A partire dal 21 maggio 2020 GTA 5 non sarà più disponibile sul negozio di Epic, quindi non dimenticatevi di reclamarlo. Ricordate inoltre che ora è obbligatorio attivare l’autenticazione a due fattori, una misura di sicurezza aggiuntiva che aiuta a impedire che qualcuno acceda nel vostro account e ottenga le vostre informazioni personali. Se invece l’avevate già attivata, potrete subito accedere al gioco di Rockstar Games.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo gioco gratis? Lo sapete inoltre che Wario64, noto volto di Twitter dedito a offerte e giochi gratis, pensa che uno dei prossimi giochi gratis sarà The Witcher 3?

Aggiornamento 17:13 – 14/05/2020: Anche Epic Games conferma che ci sono vari problemi con l’accesso e che sta cercando di risolvere la situazione il prima possibile.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store. We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can. — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020