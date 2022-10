Con GTA 6 confermato e addirittura leakato, molti appassionati della saga targata Rockstar Games sono ancora più che felici di popolare la Los Santos di GTA 5. Il quinto capitolo della saga è sul mercato ormai dal 2013, e tra le diverse versioni uscite su più generazioni videoludiche non ha mai smesso di essere giocato e apprezzato. Soprattutto su PC, il gioco ha trovato una community gigantesca e sempre in espansione, questo grazie anche al fenomeno delle mod RP.

Ora, proprio grazie alle tante mod che permettono di fare role play all’interno di GTA 5 (lo potete acquistare su Amazon) si stanno creando una serie di situazioni davvero strambe ed esilaranti. Tra le più recenti c’è la storia di un giocatore che è riuscito a farsi bocciare all’esame per prendere la patente a Los Santos, e questo “fallimento” ha portato a delle conseguenze nel gioco di ruolo che stava portando avanti questo giocatore.

Non avendo la patente, questo giocatore ha deciso di spostarsi per la metropoli usando l’autobus o chiedendo un passaggio agli altri giocatori che popolano i server RP. A dire la verità, fallire nell’esame per prendere la patente in GTA 5 è una missione molto difficile da portare a termine, dato che le domande che vengono poste sono di una facilità disarmante. Questo modo di vivere la città, però, porta una nuova prospettiva nel muoversi nei diversi quartieri che compongono Los Santos.

Questo è solo uno degli infiniti modi con cui ci si può approcciare a GTA 5 e alla sua componente online e role play. Quest’ultimo fenomeno è ormai talmente popolare che sono tanti gli appassionati che sperano in un’implementazione ufficiale di tale modalità anche nel prossimo GTA 6. A oggi c’è ancora molto che non sappiamo della nuova iterazione di Grand Theft Auto, e anche i leak non hanno svelato poi così tanto dei contenuti che saranno presenti nel gioco.