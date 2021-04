GTA 5: la mod FiveM è ormai più popolare di GTA Online

Mentre gli appassionati sono in cerca di nuove informazioni sul tanto vociferato GTA 6, Rockstar Games spinge ancora fortissimo sul capitolo attualmente sul mercato di uno dei suoi brand di punta. GTA 5 è un prodotto inesauribile, che da quando è apparso per la prima volta nelle vite dei videogiocatori non ha fatto altro che espandersi in lungo e in largo. Arrivati a quasi 8 anni di attività, su Steam la modalità online ufficiale, però, è stata surclassata da una mod.

GTA 5 FiveM, il client di GTA RP è ormai un fiume in piena, a dimostrazione di quanto il fenomeno del gioco di ruolo all’interno dell’ultimo GTA sia ancora ricercatissimo da tantissimi giocatori. Di recente i modder che hanno contribuito a creare questa mod, hanno annunciato su Twitter di aver raggiunto un traguardo davvero incredibile, con FiveM che ha raggiunto un picco di 250.000 giocatori simultanei durante lo scorso fine settimana.

La cosa curiosa e che ha dell’incredibile, è che FiveM attualmente ha battuto i numeri dei giocatori presenti su GTA 5 Online presenti su Steam, con la mod che è andata a surclassare il prodotto originale. Stando ai dati forniti da SteamDB, Grand Theft Auto 5, che ricordiamo includere il pacchetto GTA Online, nel corso delle ultime 24 ore ha fatto segnare un picco massimo di 124.000 giocatori.

And there it goes – 250,000 concurrent players on the https://t.co/bCi7twSjM3 platform! 🎉🚀🌕 pic.twitter.com/FE4TxnxaGK — Cfx.re/FiveM (@_FiveM) April 25, 2021

C’è da sottolineare, infine, come la mod FiveM non si limita a fare da client per l’esperienza di role play in GTA 5, ma include anche una serie di altre esperienze insieme alla possibilità di giocare in multiplayer su server dedicati e personalizzati. Quel che è certo è che la vita di GTA 5 sembra essere ancora lunga, soprattutto in vista della Enhanced edition in arrivo sulle console di nuova generazione prossimamente.