La versione next gen di GTA 5, al momento disponibile solamente per PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X, potrebbe essere in arrivo anche su PC. A svelarlo ci ha pensato l’ESRB, l’ente che si occupa di assegnare i rating ai videogiochi, l’equivalente del PEGI Europeo. Come riportato online, infatti, la versione Steam e Rockstar Launcher del gioco è stata insignita di un nuovo rating.

I primi ad accorgersi di questo nuovo rating sono stati TezFunz2 e GTA Net, rilanciati poi da GTA Series, network che si occupa a 360 gradi della serie di Grand Theft Auto. Il rating è stato assegnato nel corso degli ultimi giorni e si tratterebbe della serie versione di GTA 5 riservata appunto alle nuove console di casa Microsoft. Come si può esserne (quasi) sicuri)? Semplice: nella pagina dedicata al rating è comparsa la dicitura Windows PC, che è andata ad affiancarsi a quelle PS5 e Xbox Series X|S.

Ora, appare chiaro che la versione next gen di GTA 5 sia importante per i giocatori PC solo per un motivo di contenuti. Il gioco di casa Rockstar Games è infatti già disponibile nella versione grafica migliore su Steam e sul Rockstar Launcher. Al di là del Ray Tracing (vero e proprio punto di forza delle versioni next gen disponibili sulle nuove piattaforme Microsoft e Sony), la nuova edizione include una serie di nuovi contenuti anche per GTA Online. Niente di nuovo sul piano tecnico dunque, ma più sul versante dell’offerta dell’intrattenimento.

#GTAV has been recently re-rated by the ESRB on PC and the game is now listed for PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S, hinting at the possibility that the contents added to #GTAV and #GTAOnline on the new gen consoles, might arrive soon on PC. Thanks to @TezFunz2 & @GTANet pic.twitter.com/R6lisDhbcb — GTA Series Videos (@GTASeries) April 16, 2022

Come di consueto, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Un eventuale re-release di GTA 5 su PC, anche nella versione già proposta a marzo su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X è infatti ancora tutta da confermare. Se non si tratta di un errore dell’ESRB, le possibilità di un annuncio potrebbero però essere brevi. Come sempre, dunque, vi invitiamo a rimanere in attesa di un eventuale comunicazione da parte di Rockstar Games e Take-Two Interactive.