Tra i protagonisti dei videogiochi che sono passati alla storia troviamo sicuramente Trevor. Il personaggio di GTA 5 è infatti un folle psicopatico, amante degli omicidi e dedito a una vita sregolata fatta di droghe, imprese criminali e ubriachezza. Una follia, la sua, che è stata interpretata da Steven Ogg, attore canadese diventato famoso proprio grazie al titolo che Rockstar e che ha successivamente recitato anche in altre produzioni. A distanza di ben 9 anni dal debutto del gioco, però, sembra che Ogg non sia affatto contento di essere riconosciuto esclusivamente come Trevor.

Come facciamo a saperlo? Semplice: un fan di Rockstar Games ha chiesto a Steven Ogg di registrare un video messaggio come Trevor e creare una sorta di connessione tra GTA 5 e GTA 6: le frasi fatte recitare dall’attore avrebbero infatti dovuto ricollegarsi ad alcuni elementi emersi dopo il leak del prossimo gioco di casa Rockstar. Il problema è che Ogg ha registrato un video messaggio dai toni non proprio contenti.

“Hugo voleva farmi fare un video, dove dicevo di stare attenti a Vice City. Non so cosa sia. Penso che sia qualcosa che faccia parte di GTA. Ma comunque sia, facciamolo. Qui fuori è pericoloso. Fate attenzione ai poliziotti a Port Gellhorn. Non riesco a comprendere cosa abbia appena detto. E vi vedo tutti qua fuori, perché sono un cartone, vero? Perché niente di tutto questo è vero”, le parole di Ogg, che ha poi chiarito ulteriormente la sua posizione. “Io non sono Trevor. Il mio nome è Steven. E sono un attore. Come attore di solito impersono diversi personaggi e diventerebbe impossibile per me diventare un cartone”.

Le parole di Ogg non sono ovviamente chiarissime, soprattutto non possono esserlo perché l’utente in questione ha ovviamente pagato per avere questo messaggio. Il sottotesto però c’è e sì, è decisamente chiaro: non chiamate più Steven Ogg con il nome di Trevor e non riducetelo a una macchietta da quattro soldi. Giusto o sbagliato che sia, è il desiderio dell’uomo, oltre che del professionista, che va rispettato.