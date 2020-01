GTA 5, una mod porta nel gioco la mappa di Vice City e nuove missioni

Stando agli ultimi dati disponibili, GTA 5 è stato e resta uno dei titoli sicuramente più longevi di tutto il decennio appena trascorso grazie anche alla modalità online che riesce a tenere alto l’interesse verso il titolo Rockstar.

Altrettanto alto è l’interesse della comunità di modder per la versione PC che continua a ricevere nuovi contenuti e aggiornamenti grafici di vari tipo realizzati dai fan. È il caso di un team di appassionati che ha messo a disposizione degli utenti la mod Vice Cry: Remastered che porta la mappa dell’omonima città nel quinto capitolo della serie. Questo contenuto fanmade era stato realizzato inizialmente per la versione PC di GTA Vice City con l’obiettivo di migliorare drasticamente l’aspetto della città che dà il titolo al gioco sostituendo le texture e i modelli originali con altre centinaia di qualità superiore.

Lo sviluppo di questa mod per Vice City si era infine concluso nel febbraio 2015 con la versione 1.8 ma adesso è riapparsa, questa volta per l’ultimo capitolo della serie, sul sito GTA5-Mods che accoglie tantissimi contenuti sviluppati dagli utenti. La mod introduce rispetto alla versione originaria il bump mapping sulle superfici degli edifici e delle strade, nuovi modelli poligonali e texture, semafori funzionanti e miglioramenti ai riflessi dell’acqua.

I contenuti di Vice Cry Remastered non si fermano però soltanto all’aspetto grafico: la mod contiene infatti anche missioni personalizzate per sfruttare dal punto di vista del gameplay la mappa di Vice City. Lo sviluppo da parte del team di modder di questo progetto è durato circa quattro anni senza considerare il supporto che arriverà con le future versioni. Se siete interessati a portare Vice City dentro GTA 5 potete scaricare Vice Cry: Remastered sulla pagina dedicata del sito dedicato alle mod di GTA 5, ricordando ai meno esperti che è possibile anche scaricare il manuale per l’installazione. Per avviare il download degli asset non è necessario essere iscritti.