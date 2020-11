GTA 5 Online: annunciata la nuova immensa espansione, il trailer

Sono diversi giorni che gli account social di Rockstar Games stavano suggerendo a più riprese che qualcosa di grosso ed inaspettato stava per accadere su GTA 5 Online. Giusto ieri sera la compagnia americana aveva rilasciato un misterioso teaser che lasciava presagire l’arrivo di una qualcosa succosa novità. Oggi ci risiamo, ma questa volta Rockstar ci regala il primo trailer della nuova immensa espansione per GTA Online.

The Cayo Perico Heist è il nome di questa mega operazione che porterà i giocatori di GTA 5 Online in una nuova ambientazione inedita. Il tutto è stato presentato qualche istante fa con il primo trailer dedicato a questa nuova espansione in arrivo il prossimo 15 dicembre. Lo stile Rockstar si intravede fin dai primi secondi di filmato, che ci danno una veloce panoramica degli ambienti che visiteremo sulla nuova isola di Cayo Perico.

Sbarcati sull’isola, i giocatori dovranno impossessarsi dei tesori dovranno appropriarsi con ogni mezzo delle ricchezze ottenute illecitamente dai boss della malavita che si sono rifugiati in questa isola. Rockstar definisce questa espansione “l’avventura più grande di sempre”, grazie non solo ad una location inedita tutta da scoprire, ma anche a tutta una serie di missioni e colpi da affrontare sia in giocatore singolo che in multiplayer sull’isola di Cayo Perico.

Sembra quindi che Rockstar non abbia ancora intenzione di abbandonare il quinto capitolo di Grand Theft Auto, dando alla propria community un nuovo corposissimo aggiornamento pieno di contenuti nuovi. GTA 5 Online The Cayo Perico Heist sarà disponibile a partire dal prossimo 15 dicembre sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Cosa ne pensate di questa sorprendente nuova espansione appena annunciata da Rockstar Games? Diteci le vostre impressioni lasciandoci un commento nella sezione dedicata.