GTA 5 Online: stanno per arrivare due amati personaggi?

Tra un open world denso di attività, una modalità online sempre in costante espansione e la nuova moda dei server RP, GTA 5 continua a far divertire i videogiocatori di tutto il mondo e di tutte le piattaforme su cui il titolo è disponibile. Rockstar Games ha già annunciato di star lavorando ad un grosso e corposo nuovo aggiornamento per la sezione online del free roaming di successo, e stando ad alcuni indizi questo update potrebbe portare nel titolo online due vecchie conoscenze.

Il tutto è stato fatto recepire tramite una diretta streaming risalente ad aprile in cui erano presenti Ned Luke e Shawn Darnell Fonteno, i doppiatori di Michael e Franklin; due dei tre protagoniosti di GTA 5. Durante la chiacchierata, i due doppiatori hanno voluto dire la loro prima sui presunti rumor che parlano di un possibile annuncio di GTA 6, e poi sono passati sul discutere del possibile ritorno dei loro personaggi all’interno di GTA Online.

Anche GTA V, l'ultimo capitolo della serie, non è stato esente da polemiche.

I due doppiatori si sono divertiti a chiacchierare della possibilità di ritrovare a doppiare Michael e Franklin all’interno dei contesti di GTA Online. Nello specifico, Ned Luke ha dichiarato che troverebbe particolarmente divertente poter vedere il personaggio di Michael dare nuove missioni ai giocatori e organizzare diversi colpi. A dare però un forte indizio è stato Shawn Fonteno, il quale ha dichiarato di aver sentito che in Rockstar, qualcosa del genere, stava già bollendo in pentola.

Al momento la compagnia statunitense non ha voluto annunciate nulla a tal proposito, ma come detto dal doppiatore di Franklin durante la diretta “dobbiamo solamente aspettare e vedere che succederà”. Cosa ne pensate del possibile ritorno di questi due personaggi principali in GTA Online? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.