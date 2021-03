GTA 5 Online: fan abbassa drasticamente i tempi di caricamento

I tempi di caricamento, prima dell’arrivo delle console next gen questi alle volte risultavano lunghi e tediosi. Nulla di estremamente sgradevole, ma c’è da dire che chiunque ha sempre apprezzato rientrare in gioco nel minor lasso di tempo. Da grande appassionato di GTA 5 Online, il modder TOST ha dichiarato diversi giorni fa di aver trovato un sistema per ridurre i tempi di caricamento del circa 70%, risolvendo forse l’unico vero problema del capolavoro targato Rockstar Games.

No, non è magia, il ragazzo ha semplicemente fatto una ricerca sul web e scritto un programma unico per interagire con i file di GTA 5, facendo questo è riuscito a ridurre i tempi di caricamento del 70%. Il modder ha così scoperto un “piccolo problema di programmazione” che si verifica all’apertura del server della modalità online. Il rallentamento è dato da un collo di bottiglia della CPU che ha difficoltà ad analizzare il file JSON da circa 10mb che il titolo è obbligato a leggere per aprirsi correttamente.

Una volta riuscito a trovare la base del problema, al modder è bastato più o meno un giorno per riscrivere quelle porzioni di codice ottenendo il risultato sperato. Il lavoro di TOST è stato studiato dai ragazzi di Digital Foundry, testimoniando quanto il procedimento fosse pazzesco. Il modder infine ha voluto rendere disponibile agli utenti PC un file .dll rendendolo disponibile per chiunque, potete trovarlo a questo indirizzo. Il ragazzo ha però dichiarato che potrebbero variare in base alla configurazione hardware. Per chi non lo sapesse, i tempi di caricamento di GTA 5 Online risultano essere davvero imponenti, variano dai 3 ai 6 minuti, numeri decisamente importanti. Non ci resta da fare altro che aspettare e vedere se Rockstar Games prenda in considerazione questo “suggerimento”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Giocate alla modalità multiplayer di GTA 5? Trovate che i caricamenti siano eccessivamente lunghi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Rockstr Games.