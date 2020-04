GTA 5 Online: denaro gratis e sconti disponibili in-game

GTA Online continua ad essere uno dei mondi online più popolati dagli appassionati di GTA 5. Nel corso degli anni Rockstar ha costruito un vero e porpio spazio digitale in cui trovare sempre qualcosa da fare, e questo ha portato grandi proffitti alla compagnia e parecchio divertimento ai giocatori. Come accade ogni settimana, il negozio in game del free roaming di Rockstar Games propone nuovi sconti e diverse novità.

I giocatori che apriranno lo store in game di GTA Online questa settimana potranno ricevere delle ricompense triplicate riportando il bottino con la propria squadra. Oltre a ciò, tramite le modalità Air Force Zero e Top Fun si potranno ottenere dei GTA$ e RP del triplo del valore normale. Anche il mercato nero porterà ai giocatori un bonus: guadagni doppi fino al prossimo 15 aprile per le missioni Contrabbandieri.

Come se tutto ciò non bastasse, entrando in GTA Online i giocatori riceveranno una tantum ben 500.000 GTA$ per tutto il mese di aprile. Completando almeno dieci incarichi settimanali invece, sarà possibile guadagnare la cifra di un milione di GTA$. Ci saranno infine degli sconti esclusivi su alcunu oggetti per tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime.

Come ogni settimana, GTA Online torna a proporre agli appassionati un ricco assortimento di contenuti e novità. Nel frattempo molti giocatori sono confinti di aver scoperto la location di GTA 6 proprio giocando alla sezione dedicata all’online di GTA 5. Cosa ne pensate delle novità settimanali di GTA Online?