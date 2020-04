GTA 5 Online: oggetti gratis e tanti sconti dall’ultimo update

GTA 5 Online ha recentemente ricevuto un nuovo update settimanale in versione PC, PS4 e Xbox One. Come sempre, quindi, ci sono molteplici novità, sopratutto per chi cerca di risparmiare i propri soldi digitali. Sono disponibili, fino al 22 aprile, una serie di oggetti gratis, molteplici sconti e vari bonus per GTA$ e XP. Vediamo tutti i dettagli a riguardo.

Prima di tutto, potete risparmiare il 70% sugli upgrade dei veicoli presso Benny’s Custom. Precisamente, potete ottenere sconti sui seguenti veicoli:

Bravado Banshee (900R)

Albany Buccaneer (Custom)

Vapid Chino (Custom)

Principe Diabolus (Custom)

Pfister Comet (Retro Custom)

Annis Elegy RH8 (Retro Custom)

Willard Faction (Custom/Custom Donk)

Pegassi FCR 1000 (Custom)

Progen Itali GTB (Custom)

Declasse Moonbeam (Custom)

Truffade Nero (Custom)

Albany Primo (Custom)

Declasse Sabre Turbo (Custom)

Vapid Slamvan (Custom)

Dewbauchee Specter (Custom)

Karin Sultan (RS)

Declasse Tornado (Custom)

Dundreary Virgo Classic (Custom)

Declasse Voodoo (Custom)

Ci sono poi sconti sull’acquisto di alcuni mezzi di GTA 5 Online:

Overflod Tyrant (40%)

Pegassi Zentorno (60%)

Fumo verde per le ruote (50%)

Oceltot Ardent (60%)

Mammoth Hydra (40%)

Buckingham Luxor e Buckingham Luxor Deluxe (80% se siete abbonati Twitch Prime)

Come già detto, inoltre, GTA 5 Online offre una serie di oggetti gratis, sempre disponibili fino al 22 aprile. Più precisamente, è possibile ottenere le magliette Annis JPN e Bravado, e la giacca dello smoking bianco. A questi oggetti gratis si somma la possibilità di vincere un Ocelot Pariah al Diamond Casino & Resort: dovete far girare la Lucky Wheel e sperare nella fortuna.

Sconti, offerte e oggetti gratis per GTA 5 Online sono sempre molto interessanti, ma siamo certi che la maggior parte dei giocatori vorrebbero scoprire qualche novità su GTA 6. Gli ultimi rumor sono contrastanti: Jason Schreier, in un recente report su Rockstar Games, suggerisce che il gioco è nelle fasi iniziali dello sviluppo, mentre un noto insider afferma che l’opera è già a metà sviluppo. Purtroppo per ora non possiamo sapere dove stia la verità.