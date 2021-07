GTA 5 Online: il nuovo evento porta il tuning a Los Santos

Mentre sul web impazzano da mesi i rumor sul fantomatico GTA 6, Rockstar Games sembra non voler distogliere tutte le proprie attenzioni su GTA 5, il titolo che ormai da ben otto anni continua a macinare numeri incredibili e soldi nelle casse della nota compagnia. In attesa di scoprire le prime informazioni ufficiali sul futuro della saga, Rockstar, in queste ore, ha annunciato un nuovo grande evento che calcerà le strade della sempre più popolata Los Santos.

Il nuovo aggiornamento in arrivo nella modalità online di GTA 5 si chiama Los Santos Tuners e si concentra sulla scena delle corse clandestine di Los Santos, dando ai giocatori nuovi veicoli e la possibilità di personalizzarli completamente da cima a fondo per poi partecipare e vincere le gare. Questo update a tema tuning sarà lanciato tra non molto tempo, ovvero il prossimo 20 luglio, con l’aggiornamento che introdurrà anche altre novità.

Tra queste aggiunte Rockstar ha già accennato alla presenza di un’abbondanza di nuove missioni basate sul tema del tuning e incentrate sulla storia dei gruppi e delle personalità che partecipano alle corse clandestine di Los Santos. Oltre alle nuove missioni, l’aggiornamento aggiunge anche nuove gare e una nuova serie di eventi chiamati Los Santos Car Meets. Questi saranno spazi social giganteschi in cui i giocatori possono mostrare le loro auto personalizzate, ammirare quelle degli altri giocatori e gareggiarci contro.

