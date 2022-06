Mentre Rockstar Games ha già confermato di essere al lavoro sul prossimo capitolo principale della serie, GTA 5 continua a espandersi con i soliti weekly update. Questa settimana, nella modalità online di Grand Theft Auto, sono arrivate tutta una serie di novità, ma gli utenti che popolano le strade di Los Santos potranno riscattare gratuitamente un nuovo bolide da aggiungere al proprio garage.

GTA V

Nel nuovo aggiornamento i giocatori di GTA 5 potranno godere di una serie di boost per gli eventi che aiuteranno ad accumulare denaro nel gioco e punti reputazione anche negli eventi di questa settimana. Sia denaro che PR sono raddoppiati e coinvolgeranno anche le missioni cargo speciali, le modalità avversario remix sumo, la sequenza di missioni di inseguimento in moto da cross e qualsiasi missione del concessionario di auto Simeon.

Arriviamo però al pezzo da novanta di questa settimana, con l’update che vi permetterà di mettere le vostre mani su una nuova e fiammante Kuruma corazzata. Il tutto accadrà in via totalmente gratuita, con il veicolo a quattro ruote che è completo di una spessa armatura su tutta la carrozzeria e pneumatici antiproiettile.

50% Off

– Executive Offices (+Garages) 30% Off

– Office Renovations

– Vehicle Warehouses

– Special Cargo Warehouses 50% Off

– Cognoscenti Armored ($279,000)

– Speeder ($162,500)

– Stinger ($425,000)

– Stryder ($335,000 – $251,250)#GTAOnline — Tez2 (@TezFunz2) June 16, 2022

Come al solito Rockstar ha scontato anche molti dei veicoli presenti nel negozio in game, insieme a tutta una serie di contenuti per abbellire il proprio avatar.