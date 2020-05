GTA 5 Online: GTA$ e RP doppi, mezzo milione in regalo

Le attività proposte da Rockstar Games all’interno di GTA 5 Online non tendono a dare alcun respiro ai propri appassinati. Con l’arrivo di una nuova settimana, il gioco va a rinnovare quelle che sono le novità presenti nella città virtuale di Los Santos. Oltre ad aggiungere la possibilità di guadagnare GTA$ e RP duplicati e un extra di 500.000 di dollari in regalo, in questi giorni cominceranno i festeggiamenti per la Weeny Issi Week.

La piccola vettura, che prende ispirazione ai vari modelli di Mini Cooper, è una delle tante automobili presenti nel mondo virtuale creato da Rockstar Games. Per festeggiare questa amata auto le gare Issi Classic forniranno ricompense triple, inoltre, chi giocherà a GTA 5 Online durante questa settimana otterrà la Maglietta Weeny, che sarà aggiunta gratis al proprio guardaroba. Per chi non ha una di queste auto classiche nel proprio garage, potrà acquistarne un modello con il 50% di sconto o, con un po’ di fortuna, vincerla alla ruota fortunata del Casinò del Resort Diamond.

Oltre a questo evento dedicato alla Weeny Issi, questa settimana sarà possibile guadagnare soldi e ricompense doppie grazie alle missioni: Omicidio di Madrazo e le missioni lowrider di Lamar. Per riscattare i 500.000 gratuiti, tutti i giocatori dovranno giocare a GTA 5 Online entro il prossimo 31 maggio. Questi soldi verranno addebitati al proprio conto entro una settimana dall’erogazione.

Quella attuale si appresta ad essere un ennesima settimana molto attiva per gli appassionati di GTA 5 Online. Rockatsr Games continua a dimostrare di essere sempre presente e volenterosa a dare più supporto possibile ad uno de giochi più di successo degli ultimi anni. Cosa ne pensate delle ricompense proposte questa settimana?