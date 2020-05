GTA 5 Online: una montagna di soldi gratis e ricompense triple, ecco i dettagli

Dopo aver congestionato il traffico di utenza PC sull’Epic Games Store, GTA 5 Online si aggiorna con tutta una serie di nuove attività settimanali da proporre alla propria comunity di appassionati. Nel corso di questa settimana, Rockstar Games ha aggiunto nella città di Los Santos diversi impieghi che andranno a raddoppiare e triplocare le ricompense, insieme a un bonus che riempirà di soldi i giocatori.

L’incarico più grosso tra le nuove attività, richiederà ai giocatori di far arrivare a destinazione un veicolo pieno di esplosivi, mentre gli avversari saranno pronti a tutto per far saltare in aria il malloppo che state trasportando. Complentando dieci incarichi giornalieri inoltre entro il prossimo 27 maggio inoltre, farà guadagnare agli utenti la bellezza di 1.000.000 GTA$.

Per quanto riguarda le riconpense doppie e triple, le prime saranno ottenibili sopravvivendo ai duelli arei in Scorte al Volo, mentre per triplicare le vostre riconpense servirà completare gli eventi Freemode. Sarà anche possibile raddoppiare insieme GTA$ e reputazione completando le Operazioni Mobili. Da Ammu Nation sarà possibile trovare il Cannone Pirotecnico e i fuochi d’artificio gratuitamente, infine la Tuta Jock Cranley Blu sarà in regalo per tutti i giocatori che effettueranno il login entro il 27 maggio.

Come sempre, GTA 5 Online si riempie di nuove attività e cose da fare settimana dopo settimana, a conferma che il lavoro di Rockstar Games nei pressi di Los Santos è ben lungi dal terminare nel breve periodo. Cosa ne pensate degli ultimi eventi aggiunti all’interno di GTA Online? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.