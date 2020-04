GTA 5 Online: Via d’uscita di Gerald è disponibile, ecco le novità

Rockstar Games ha annunciato che il nuovo contenuto dedicato a GTA 5 Online è finalmente disponile: parliamo di Via d’uscita di Gerald, rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La trama, ovviamente, girerà attorno a Gerald, spacciatore socio di Lamar Davis. Gerald ha scoperto che i suoi affari potrebbero essere in pericolo e ha quindi deciso di mettersi in gioco con dei lavori più remunerativi, per potersi ritirare una volta per tutte.

I giocatori devono quindi aiutare Gerald a fare un colpo, aiutandolo a far circolare la droga e a portare a termine le sue altre attività criminali. Dovremo combattere contro le altre bande e sfuggire dalla polizia. Queste missioni de “Via d’uscita di Gerald” sono completabile in qualsiasi ordine, sia da soli che in cooperativa con un massimo di altri tre giocatori (a prescindere dal rango). Tutte le missioni sono disponibili subito. Per accedere è possibile usare il menù Attività, rispondendo ai messaggi di Gerald oppure visitando il suo appartamento, segnato con un “G” sulla mappa.

Vediamo più precisamente quali sono le missioni de “Via d’uscita di Gerald”:

Carne da macello : Questo mattatoio non è quello che sembra. I rivali storici di Gerald lo usano per preparare la droga prima di farla circolare in strada. Occupati dei membri della banda che fanno la guardia alla struttura e prendi la ricetta. Non sarà facile, dovrai scassinare la cassaforte.

: Questo mattatoio non è quello che sembra. I rivali storici di Gerald lo usano per preparare la droga prima di farla circolare in strada. Occupati dei membri della banda che fanno la guardia alla struttura e prendi la ricetta. Non sarà facile, dovrai scassinare la cassaforte. Bella figura : Un furbo spacciatore rivale nasconde la cocaina all’interno di alcune action figure e Gerald è venuto a sapere che ne ha distribuite a destra e a manca. Trova il furgone e recupera le action figure che sono già state consegnate… preparati a tutto.

: Un furbo spacciatore rivale nasconde la cocaina all’interno di alcune action figure e Gerald è venuto a sapere che ne ha distribuite a destra e a manca. Trova il furgone e recupera le action figure che sono già state consegnate… preparati a tutto. Spaccio express : I centauri stanno provando a entrare negli affari di Gerald tentando di estrometterlo. Aiuta Gerald a mandare il messaggio giusto rubando le scorte dalle loro attività.

: I centauri stanno provando a entrare negli affari di Gerald tentando di estrometterlo. Aiuta Gerald a mandare il messaggio giusto rubando le scorte dalle loro attività. Sono affari tuoi : Un affare è andato storto e i giocatori devono trovare la merce su cui Gerald ha messo un localizzatore. Anche le bande rivali potrebbero saperne qualcosa, quindi sta al giocatore trovare per primo il prodotto e riuscire a tenere lontano gli sbirri.

: Un affare è andato storto e i giocatori devono trovare la merce su cui Gerald ha messo un localizzatore. Anche le bande rivali potrebbero saperne qualcosa, quindi sta al giocatore trovare per primo il prodotto e riuscire a tenere lontano gli sbirri. Cattive compagnie : Gerald è stufo del capo di una banda rivale e vuole farlo fuori, ma prima deve trovarlo. Per far uscire allo scoperto il capo rivale, dovrai sbarazzarti della sua banda.

: Gerald è stufo del capo di una banda rivale e vuole farlo fuori, ma prima deve trovarlo. Per far uscire allo scoperto il capo rivale, dovrai sbarazzarti della sua banda. Prodotto finale: Gerald vuole vendere tutta la sua merce in un grosso affare con un compratore locale. Assicurati che lo scambio proceda senza intoppi.

Tutte queste novità sono include con il nuovo aggiornamento di GTA 5 Online. Diteci, aiuterete Gerald a uscire dal giro una volta per tutte? Oppure vi interessa solo sapere quando sarà disponibile GTA 6?