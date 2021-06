GTA 5: ora è possibile giocarci dentro una rete neurale artificiale

GTA 5 è stato probabilmente una delle opere più apprezzate nel corso degli anni. Rilasciato inizialmente due generazioni fa, precisamente nel lontano 2013, il titolo di Rockstar Games è riuscito ad impressionare con un open world ai tempi fuori da ogni contesto e ad una campagna single player apprezzata da tutti gli appassionati. Sebbene il gioco ha ricevuto recensioni positive da pubblico e critica, i fan stanno aspettando con trepidazione l’annuncio del sesto capitolo in arrivo prossimante.

Abbiamo visto come GTA 5 sia stato rilasciato in ogni salsa ed ancora oggi, a distanza di quasi 8 anni dalla sua uscita, possiamo trovarlo praticamente per ogni piattaforma con una nuova versione programmata per le console next gen in arrivo prossimamente. In attesa del rilascio sembra che GTA 5 sia stata ricreata all’interno di una intelligenza artificiale in un progetto che coinvolge una rete neurale. A testimoniare il duro lavoro sono il duo youtuber Harrison Kinsley e Daniel Kukieła che hanno pubblicato un video a riguardo che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia.

Si tratta a tutti gli effetti di un singolo segmento di GTA 5 in grado di funzionate all’interno di una rete neurale ed il tutto è a dir poco affascinante. Il gioco è quindi generato dalla IA che, imparando più volte quel tratto di strada, sembra aver immagazzinato il tutto. Nessuna parte del codice originale del gioco è stata quindi inserita da “mano umana”, visto che tutto quello che abbiamo visto è prodotto da una mente artificiale. Se ve la cavate con l’inglese, come detto in precedenza, vi lasciamo il video dettagliato dei due utenti.

Sebbene si tratti di un piccolo segmento di gioco, il risultato è a dir poco maestoso capace di portarci, quantomeno, nel futuro. Possibile che questo sia un piccolo passo per quello che ci aspetterà più avanti? Ad oggi non possiamo dirlo per certo. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Ricordiamo che il capolavoro Rockstar è disponibile in tutte le piattaforme ed è possibile giocarlo anche se siete abbonato al servizio Xbox Game Pass.