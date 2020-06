GTA 5 arriva su PS5, ecco il periodo d’uscita

Finalmente l’evento dedicato ai giochi per PlayStation 5 ha preso vita, e con grande sopresa degli appassionati il primo annuncio fatto durante la serata non riguarda un titolo di prossima generazione ma uno dei titoli più amati e giocati nel corso della generazioe attuale. GTA 5 sbarcherà anche sulla console di prossima generazione di casa Sony e comprenderà tutti i contenuti già rilasciati fino ad oggi da Rockstar Games più diverse migliorire.

Il breve filmato d’annuncio non è stato accompagnato da troppi dettagli, limtandosi a mostrarci solamente alcuni degli spezzoni più iconici delle componenti principali dell’esperienza open world di Rockstar Games. La storia del quinto capitolo della saga di Grand Theft Auto sembra rimanere invariata, stesso discorso vale per i contenuti di GTA Online che includeranno tutte le aggiunte post lancio fin dal day one della riedizione.

Anche GTA V, l'ultimo capitolo della serie, non è stato esente da polemiche.

Proprio per quanto riguarda la data di lancio, è stato annunciato che GTA 5 verrà rilasciato su PlayStation 5 a partire dal 2021. In più, tutti i possessori di PlayStation 5 avranno diritto di poter accedere a GTA Online in modo completamente gratuito, andando ad esplorare in lungo e in largo quelle che sono le miriasdi di attività che Rockstar ha aggiunto nel tempo nel proprio free roaming.

Al momento non abbiamo altre informazioni su questa nuova riedizione del popolarissimo gioco di Rockstare. Ma possiamo immaginare che i piani della software house americana siano quelli di supportorta la propria miniera d’oro anche per i primi anni di vita della prossima generazione di console. Cosa ne pensate di questo primo annuncio? Siete felici di poter continuare a vagare per Los Santos anche su PlayStation 5?