GTA 5: ray tracing e grafica super dettagliata con la nuova mod Natural Vision, ecco il video

GTA 5 è un gioco con qualche anno sulle spalle oramai e, pur essendo ancora più che valido – sopratutto su PC -, una svecchiata con una mod non è un male. A questo riguardo, Digital Dreams ha condiviso su YouTube un video che mostra la mod Natural Vision Evolved potenziata con illuminazione globale ray-traced: detto in poche parole, i risultati sono di alto livello nella maggior parte delle sequenze.

In questa nuova versione vengono introdotti nuovi cambiamenti per il sistema di illuminazione, i colori ambienti, il tonemapping, le texture del mondo di gioco, i modelli degli edifici e “molto altro con lo scopo di rendere meno definita la linea che separa la fantasia dalla realtà.” Con questo parole viene definita la mod. Natural Vision Evolved è attualmente un lavoro in corso e si trova nelle fasi di accesso anticipato. Non si tratta quindi del risultato definitivo, ma solo di un punto di partenza.

Questa mod, per ora, non è accessibile a tutti ma unicamente per quegli utenti che supportano lo sviluppatore tramite il relativo Patreon. Le funzioni di ray tracing sono supportate da Pascal Glitcher Raytraced Global Illumination, uno shader per ReShade disponibile su Patreon.

La voglia di mod per GTA 5 potrebbe essere grande tra i fan, sopratutto ora che Epic Games Store ha regalato il gioco di Rockstar Games. Se ancora non l’avete reclamato, vi conviene farlo subito visto che sarà disponibile ancora per pochi giorni. Ricordate però che dovete attivare l’autenticazione a due fattori, comunque utile per evitare problemi e truffe, come quelle in corso con Fortnite.