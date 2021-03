GTA 5 remake è realtà grazie a questa incredibile mod

Nell’ultimo periodo si è parlato di una versione next gen di GTA 5 in arrivo su PS5 e Xbox Series X. A riferire tutto ciò è stato il CEO di Rockstar Games il quale, durante una intervista, avrebbe rivelato che la società starebbe preparando una esperienza nuova ed unica. Gli appassionati hanno cominciato a pensare a qualcosa di grosso, magari sfruttando l’ottimo motore grafico di un altro capolavoro dell’azienda americana: Red Dead Redemption 2.

Sebbene ad oggi non si abbiano notizie certe su questa versione di GTA 5, ai fan piacerebbe vedere qualcosa più vicino ad un remake piuttosto che ad un remaster vera e propria, seppure di altissimo livello. Ecco che a dare manforte a tutto ciò ci sono i fidati modder, uno in particolare ha creato una versione modificando sostanzialmente la grafica di gioco rendendolo un vero spettacolo, soprattutto se goduto in 4K.

Nb.Design non ha semplicemente creato una mod, ma ha sviluppato un aggiornamento che cambia in modo sostanziale tutto il gioco. Il risultato è a dir poco pazzesco, vi lasceremo quindi il video postato sul proprio canale ufficiale YuoTube proprio qui di seguito. La mod non è stata ancora lanciata ufficialmente ma il 3D designer ha promesso di tenere aggiornati i propri fan, rendendo disponibile anche una versione in early access a tutti coloro che lo supporteranno attraverso il suo patreon.

Saremo ripetitivi, ma siamo rimasti sinceramente sbalorditi dal lavoro svolto. Ci chiediamo se Rockstar Games in futuro possa pensare seriamente a proporre dei remake con questa qualità, non solo di GTA 5 ovviamente ma anche dei precedenti capitoli usciti per PlayStation 2. C’è da dire che Take-Two stia in qualche modo incoraggiando la società a “buttarsi” nel mondo dei remake. Vedremo se l’azienda americana prenda in considerazione questa idea, nell’attesa vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.