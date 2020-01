GTA 5 è stato il gioco più venduto del decennio nei negozi inglesi

Anche nel settore dei videogiochi continuano i bilanci sul decennio appena trascorso e ancora una volta è GTA 5 a mantenere un primato in molte di queste classifiche. Le ultime in ordine di tempo arrivano dalla BBC che, con l’inizio del 2020, ha voluto fare il punto sui prodotti di intrattenimento più diffusi in Inghilterra dal 2010 sino al 2019. L’emittente televisiva pubblica del Regno Unito ha così stilato una serie di classifiche che riguardano la musica, il cinema, l’editoria e ovviamente anche i videogiochi più venduti.

Insieme a Star Wars: Il risveglio della Forza, 50 sfumature di grigio, Adele e alla diretta tv della chiusura delle Olimpiadi 2012, troviamo GTA 5 a detenere il primato di gioco più venduto nei negozi inglesi. Quest’ultimo riferimento non è casuale dato che la BBC ha stilato la propria top dieci videoludica basandosi sui dati di vendita delle versioni fisiche, cosidette retail, resi disponibili dall’associazione UK Interactive Entertainment (Ukie) che rappresenta le case di sviluppo piccole e grandi del Regno Unito. Al secondo posto, dopo il titolo di Rockstar, c’è Call of Duty: Black Ops e al terzo Minecraft.

Dopo GTA 5 e gli altri due posti, la classifica Ukie riportata dalla BBC non è comunque particolarmente entusiasmante dato che Call of Duty ritorna al quarto posto con il capitolo Modern Warfare 3 e al sesto con Black Ops II, mentre ben cinque posti della classifica (posizioni dalla 5 alla 7, la 9 e la 10) sono coperte da varie edizioni di FIFA 11-15 dove le copie fisiche del titolo calcistico sembrano aver riscosso un discreto successo, almeno nella prima metà del decennio.

Il dato di GTA 5 resta comunque particolarmente significativo. Il successo del titolo di Rockstar North, uscito nel 2013, è confermato anche dai dati di Twitch: secondo l’ultimo report di StreamElements e Arsenal.gg, gli spettatori dei contenuti dedicati a GTA 5. solo l’anno scorso, erano triplicati passando da 138 milioni a 523 milioni. Nel mese di dicembre 2019 il titolo aveva fatto registrare un nuovo picco di utenti in gioco contemporaneamente. Entrambi meriti, questi, da associare alla componente Grand Theft Auto Online e ai suoi aggiornamenti. Proprio recentemente il gioco è entrato a far parte del catalogo di Game Pass di Microsoft.