Nel corso della giornata di ieri, Rockstar Games potrebbe aver dato l’addio a GTA 5. Come riportato da PCGamesN, infatti, il team di sviluppo responsabile del videogioco ha aggiornato il suo sito web, aggiugendo una pagina che include i ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato sia alla componente single player, sia a quella multiplayer.

Il tempismo dell’arrivo di questa nuova pagina del sito web di Rockstar Games è decisamente poco casuale. I ringraziamenti sono stati infatti pubblicati qualche settimana dopo che il team di sviluppo ha confermato l’accelerazione dello sviluppo del prossimo Grand Theft Auto. La sensazione è che il reveal del nuovo gioco sia dunque decisamente vicina e c’è ovviamente un’ottima ragione dietro, che riguarda l’età anagrafica del gioco.

GTA 5 compirà infatti ben 9 anni il 17 settembre. La prima versione del gioco è infatti datata 2013 e solamente nel 2014 è stata proposta per PS4 e Xbox One. Nel 2015 ha debuttato invece la versione PC, mentre quest’anno è stata la volta delle versioni per Xbox Series S, Xbox Series X e PS5. Davvero difficile pensare che Rockstar Games possa dunque continuare a supportare il gioco ancora per diverso tempo e forse è davvero arrivata l’ora di andare avanti.

Il futuro di Grand Theft Auto è però ancora tutta quanta un’incognita. Rockstar Games non ha mai parlato di GTA 6 come prossimo gioco della serie, ma si è semplicemente limitata a dire che i lavori sul nuovo titolo del franchise procedono come da programma. In attesa di un reveal, che potrebbe arrivare durante questo autunno, non sappiamo effettivamente a cosa stia lavorando il team di sviluppo. Quello che potremo avere davanti potrebbe dunque essere un nuovo capitolo “principale”, con la numerazione classifica oppure un nuovo spin-off, come accaduto con San Andreas e Vice City. Tutte le porte sono aperte e per saperne di più sarà necessario attendere proprio l’annuncio ufficiale.