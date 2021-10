GTA 5 sarebbe il perfetto remake di Metal Gear Solid, ecco la prova

Se credete che dopo otto anni di vita GTA 5 ci abbia già mostrato tutto quello che ha da offrire vi sbagliate, e anche di molto. Nell’arco di più di una generazione il titolo Rockstar è stato protagonista di aggiornamenti, espansioni, fenomeni come i server RP e molte altre situazioni che non hanno fatto altro che aumentarne la sua già grande popolarità. Quel che però stiamo per mostrarvi è un qualcosa di assolutamente inaspettato.

Un utente ha di recente pubblicato su Reddit un video in cui possiamo vedere una perfetta ricreazione di Metal Gear Solid all’interno dell’online di GTA 5. L’avatar del personaggio, dalle precise fattezze ed equipaggiamenti di Solid Snake, si deve infiltrare all’interno di una base in un hangar, e man mano che il video prosegue possiamo vedere ogni singolo aspetto che ha reso riconoscibile la storica saga di Konami e Hideo Kojima.

Dalla barra della vita fino all’iconica mappa che ci segnala anche la presenza dei nemici, dal riquadro in cui ci viene esplicato qual è il nostro obbiettivo fino alle classiche icone dell’arma che si sta impugnando o l’oggetto equipaggiato; sembra in tutto e per tutto una sorta di remake di Metal Gear Solid.

Ovviamente le animazioni, il sistema di stealth e il gameplay generale rimango sempre quelli di GTA 5, ma è davvero affascinante vedere come questo utente sia riuscito, con il giusto editing video, a creare una piccola perla per gli amanti della serie Konami.