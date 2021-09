GTA 5 sconfitto di nuovo: a batterlo è un gioco sportivo

Sono ormai diverse settimane che GTA 5 finisce al secondo posto nella classifica dei giochi più venduti in Italia. A svelarci i nuovi risultati settimanali è sempre IIDEA, che ci svela come la scorsa settimana il capolavoro Rockstar Games sia stato sconfitto nuovamente.

La classifica generale dei giochi più venduti in Italia ci mostra come GTA 5 sia finito in seconda posizione, all’interno di una morsa che comprendere le due versioni del recente NBA 2K22 sia in versione PS4 (in terza posizione), che in versione PS5 che ha svettato la classifica console.

Come al solito, anche la classifica console rimane praticamente invariata, con l’open world targato Rockstar che rimane ingabbiato tra le due versioni di NBA 2K21.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 36 | 6 settembre – 12 settembre 2021 pic.twitter.com/5gdKn5ibAE — IIDEA (@IIDEAssociation) September 20, 2021

È la classifica PC, però, a darci qualche sorpresa, con Tales of Arise che debutta in terza posizione, seguito da Sid Meier’s Civilization 6 in seconda posizione e a spuntarla invece è il sempre verde Rainbow Six Siege.