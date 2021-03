GTA 5 su PS5 sarà incredibile, non una semplice remaster

In attesa di un ipotetico annuncio del sesto capitolo, Take-Two ha voluto parlare di come la compagnia gestisce le remaster dei suoi giochi. La casa madre di Rockstar Games si è sempre messa in prima linea, specialmente se si tratta di progetti ambiziosi. Il CEO, in questi giorni, ha quindi voluto strizzare l’occhio proprio su GTA 5 versione next gen che tanto ha fatto parlare di sé e che probabilmente lo farà con il passare dei mesi.

Durante l’annuncio dello State of Play di Sony svolto a fine febbraio, molti insider avevano confermato la presenza di una Enhanced Edition di GTA 5, versione nettamente migliorata in cui veniva utilizzato il motore RAGE, usato nel più recente Red Dead Redemption 2. Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two avrebbe quindi confermato che la “remaster sarà una esperienza unica“. Quello che avrebbe confermato durante una intervista è che i loro lavori non sono dei semplici porting. Zelnick avrebbe lodato il lavoro di 2K Games con Mafia, uno dei remake che ha più impressionato nell’ultimo periodo.

Il CEO ha sottolineato come GTA 5 sia stato un successo planetario e sicuramente col tempo continuerà a macinare record. La versione che deve uscire per PS5 e Xbox Series X è a tutti gli effetti la terza generazione dove il titolo è uscito dimostrando come la community sia cresciuta in modo esponenziale. Zelnick è quindi convinto che Rockstar Games lavorerà duro per creare una grande esperienza, ed è convinto che questo grosso impegno non porti ad una semplice remaster. Non sappiamo ancora molto su questa versione, è assolutamente plausibile che nei prossimi mesi l’azienda americana possa mostrarci qualcosa in più a riguardo. C’è da dire che Rockstar Games è sempre stata brava a creare hype.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi convince una terza versione di GTA 5? Fateci sapere il vostro parere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti questa versione next gen in uscita prossimamente.