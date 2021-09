GTA 5 su PS5: trailer blastato, i fan vogliono solo GTA 6

Dopo una carriera lunga ben 8 anni tutta vissuta in cima alle classifiche di vendita, GTA 5 si è ripresentato in un trailer durante lo scorso PlayStation Showcase per annunciare il suo arrivo su PS5, aggiornandosi per la terza volta a una nuova generazione di console. Qualcosa però è andato storto, dato che il trailer su YouTube è sotto una pioggia di critiche e dislike.

GTA 5 Michael Franklin

In questo momento della scrittura di questo articolo i like al video di YouTube rappresentano circa il 18% delle reazioni totali, in netta minoranza rispetto ai pollici in giù. I giocatori non sono contenti degli ultimi sviluppi che coinvolgono GTA e in generale la casa madre di Take-Two. Partendo da quest’ultima, nei mesi recenti l’azienda sta conducendo una guerra spietata contro alcune mod di GTA 3, GTA San Andreas e GTA Vice City. L’azienda sta procedendo perfino per vie legali contro un progetto di ingegneria inversa. Il tutto starebbe accadendo, forse, in vista di una probabile pubblicazione di remaster dei suddetti titoli di Grand Theft Auto.

Per quanto riguarda la saga in sé, è innegabile che i fan più accaniti si aspettano da Rockstar qualcosa in più di GTA 5, specialmente dopo 8 anni dal rilascio di questo titolo: stiamo parlando di GTA 6, le cui informazioni di sviluppo sono ancora abbastanza fumose per non dire del tutto ignote. Nelle scorse settimane è accaduta anche un’invasione di palco da parte di un fan esasperato, come vi abbiamo raccontato qui.

Tenendo bene a mente queste due situazioni (Take-Two contro le mod e GTA 6 fuori dai radar), il trailer presentato durante il PlayStation Showcase è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso dei dislike. Diciamo che non è stata una mossa molto sveglia da parte di Take-Two e Rockstar quella di presentare un trailer che annuncia il rinvio di un videogioco presente sulla scena già da diversi anni, fin dalla PS3. Anche noi abbiamo ragionato se fosse il caso o no di un aggiornamento next-gen di GTA 5. I giocatori inoltre stanno criticando molto la grafica di gioco vista nel video, a detta loro “una versione per PS4 Pro poco convincente“.