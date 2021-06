GTA 5: svelato un luogo segreto grazie ad un bug

Los Santos è una città che ormai, dopo quasi 10 anni non presenta più alcun segreto per i giocatori di GTA 5, o almeno, questo è quello che pensavano fino a poco tempo fa. Uno degli aspetti più affascinati della saga di Grand Theft Auto è proprio l’ampiezza di contenuti che Rockstar Games inserisce all’interno dei propri giochi. Indimenticabili i pazzi easter egg presenti in ogni capitolo, ma a volte, anche i bug portano alla luce alcuni elementi di gioco che sono rimasti nascosti per lungo tempo agli occhi degli appassionati.

A scovare questo bug, e la location in cui è stato trasportato, è stato un giocatore, il quale mentre stava giocando si è trovato improvvisamente davanti ad una particolare schermata di caricamento. Dopodiché il suo avatar virtuale di GTA 5 Online è stato teletrasportato in una area apparentemente sconosciuta, per non si sa bene quale strambo motivo. Dalle segnalazioni di altri utenti, sembra che il bug non sia così diffuso, dato che in molti non sono nemmeno riusciti a riconoscere la schermata di caricamento che è apparsa.

La cosa più particolare, è che il luogo in cui si è ritrovato il giocatore sembra essere il proprio appartamento. L’area sconosciuta, infatti, appare come uno stanzino in cui vi è impossibile trovare una via d’uscita. Una vera e propria trappola di cemento che, stando a quando dichiarato da altri utenti, sembra legare questo particolarissimo bug ad una scarsità di connessione internet, anche se, per il momento non vi è alcuna certezza matematica su quanto accaduto.

Sembra quindi che, all’alba dell’uscita di GTA 5 anche sulle console di nona generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le soprese non smettano di emergere e, soprattutto, di sorprendere la community di uno dei giochi più giocati e riproposti di sempre.