GTA 5 a 7 anni dal lancio è ancora il titolo più venduto in UK

Sembra assolutamente non destinato a fermarsi l’inesauribile successo di GTA 5: a quasi 7 anni dal lancio ufficiale, che ricordiamo essere avvenuto il 17 settembre 2013, il celebre titolo di Rockstar Games continua infatti a vendere copie ad un ritmo impressionante. Una performance sicuramente ragguardevole, che ha permesso all’opera di prendersi la cima delle classifiche di vendita in UK.

Nel mese di gennaio 2020 il titolo più venduto nella terra d’Albione è infatti stato proprio GTA 5, con una quantità di copie vendute maggiore addirittura a quelle fatte segnare dal titolo nello stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che definire come sensazionale sarebbe a dir poco riduttivo.

Grand Theft Auto V was the best selling game in the UK during January, with Modern Warfare and FIFA 20 just behind. GTAV sold more in Jan 2020 than it did in Jan 2019. 2.13m games sold in Jan 2020, down 8.3% YoY. Tracking includes both physical and digital copies. pic.twitter.com/EBcb16Ka0t — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 20, 2020

Anche GTA V, l'ultimo capitolo della serie, non è stato esente da polemiche.

A condividere questi dati direttamente sul proprio profilo Twitter ufficiale è stato il noto analista Daniel Ahamad, che ha raggruppato in un unico elenco i dati di vendita delle copie sia digitali che fisiche. Come facilmente osservabile GTA 5 è riuscito a mettersi alle proprie spalle non solo titoli dal grande impatto mediatico come FIFA 20 e Call of Duty Modern Warfare, ma anche opere decisamente più recenti come Dragon Ball Z Kakarot.

Nonostante non sia per forza strettamente collegato all’incredibile performance di GTA 5 è doveroso sottolineare come Daniel Ahamad abbia evidenziato il fatto che il mercato software in UK sia calato del 8,3% rispetto all’anno precedente. Che il tutto sia forse dovuto al fatto che siamo oramai arrivati alla fine del ciclo vitale di Xbox One e PS5?

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi gli incredibili numeri fatti segnare da GTA 5 sono meritati o a vostro modo di vedere le cose l’opera di Rockstar Games non ha tutto questo appeal? Fate anche voi parte dei numerosissimi possessori del titolo? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.