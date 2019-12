GTA 5: ecco il trailer di Colpo al Casinò Diamond di GTA Online

GTA 5 e, più precisamente, GTA Online non si fermano di fronte a nulla. Rockstar Games ha deciso di chiudere il 2019 in bellezza con una nuova espansione per la modalità online del suo gioco di maggior successo. Parliamo di Colpo al Casinò Diamond.

Questo nuovo contenuto di GTA 5 ci permetterà di organizzare un furto all’interno del Casinò e Resort Diamond, amata espansione di GTA Online. Lo scopo è sottrarre tutto il denaro sul quale possiamo mettere le mani per vendicarci della famiglia Duggan. Le rapine non sono una novità per il gioco e il loro funzionamento è infatti simile a quanto già conosciamo.

La rapina di GTA Online è strutturata in più fasi: ogni membro della gang deve prepararsi prima del colpo vero e proprio. Oltre a entrare e rubare il denaro, sarà ovviamente necessario sfuggire dalla polizia e da tutti membri della famiglia Duggan e dalle loro guardie private.

Il Colpo al Casinò Diamond è disponibile a partire da oggi, giovedì 12 dicembre, sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. GTA 5 e GTA Online continuano a riscuotere grande successo tra il pubblico e di certo Rockstar Games vuole supportare a lungo l’opera. Diteci, voi ci state giocando? Vi lancerete in questo colpo di alto livello?