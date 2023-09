Giusto una settimana fa vi avevamo chiesto, tramite un sondaggio, se comprereste Grand Theft Auto VI (aka, GTA VI) al prezzo di 150 euro. Ebbene, dopo più di 2500 voti abbiamo finalmente la vostra risposta.

1810 hanno risposto che non comprerebbero il gioco se costasse così tanto, ma 716 utenti hanno invece dichiarato che non sarebbe un problema. Onestamente siamo abbastanza stupiti da questo risultato, poiché pensavamo che il numero delle persone interessate all’acquisto nonostante il prezzo sarebbe stato più alto e invece ben tre giocatori su 4 ha dichiarato che non lo farà.

Il rumor dei 150 euro si è diffuso rapidamente e considerando quanto Rockstar sia consapevole della propria forza sul mercato non è nemmeno da escludere che una situazione del genere possa effettivamente accadere, anche riflettendo su quanto i prezzi dei videogiochi siano cresciuti nel corso degli ultimi 10 anni, passando dai 59,90 euro ai 79.90.

In ogni caso GTA VI rimane il videogioco più atteso di sempre. Sono passato ormai 10 anni dal precedente capitolo e Rockstar Games non sembra minimamente interessata ad annunciare il nuovo episodio, che tra le tante cose ha visto anche un importante fuga di informazioni qualche mese.

Ormai il nuovo gioco della serie è un po’ il Segreto di Pulcinella. Esiste, ma non sappiamo minimamente quando lo vedremo. C’è qualcuno che ha raccontato che forse verrà annunciato a ottobre, altri pensano nel 2024. Insomma, in ogni caso c’è ancora da aspettare.

Voi che cosa ne pensate del risultato di questo sondaggio? Vi ritrovate in linea oppure deciderete comunque di “investire” il vostro denaro a prescindere dal costo?